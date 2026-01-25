◆第６７回花吹雪賞・重賞（１月２５日、佐賀競馬場・ダート１８００メートル、良）３歳牝馬による１１頭立てで行われた地方重賞は、サキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）が単勝１・１倍の断然人気に応えて重賞５連勝を飾った。吉原寛人騎手と４戦ぶりのコンビで道中は後方２番手から。３コーナー過ぎから進出を開始して突き抜け、１馬身１／４の着差以上のインパクトを残した。勝ちタイムは２分０