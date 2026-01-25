「ＢＢＣトーナメント・プレミアムＧ１」（２５日、尼崎）１号艇の末永和也（２６）＝佐賀・１２４期・Ａ１＝がインから先マイで完勝。１回戦、準々決勝、準決勝を（１）（１）（２）着のオール２連対から、アミダ抽選で決勝戦絶好枠を引き当てた幸運も生かし、通算２１回目の優勝を、２５年１０月のとこなめ周年以来となる４回目のＧ１制覇で飾った。２着には茅原悠紀（岡山）、３着には新田雄史（三重）が続き、３連単は７８