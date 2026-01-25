富山県の第三セクター「あいの風とやま鉄道」は25日、富山駅から金沢駅に向かっていた2両編成の車両が小杉駅（同県射水市）で自走できなくなったと発表した。雪の影響かどうかも含め原因を調べる。一部の列車が運転を取りやめた。同社によると、体調不良を訴えた乗客はいないという。