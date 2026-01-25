宮崎キャンプ中の横浜F・マリノスと横浜FCが25日、アミノバイタルトレーニングセンター宮崎でトレーニングマッチ(45分×3本)を実施し、横浜FMが合計スコア3-1で勝利した。1本目を0-0で終えると、2本目の34分に横浜FMのFWジョルディ・クルークスが先制ゴールを奪取。しかし、38分に横浜FCのMF窪田稜が同点弾を挙げ、1-1で終了となった。それでも3本目の5分に横浜FMのDF角田涼太朗がネットを揺らすと、11分にはMFユーリ・アラ