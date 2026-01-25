ÊÆÂç¥êー¥°¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï1·î22Æü¡¢¸ø¼°Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤È¿·²ÃÆþ¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー¡Ê29¡Ë¤¬¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖKyle¡Çs ready.¡×¤È¤ÎÃ»¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹Æþ¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ï¥ó¥·ー¥ó¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤ÇÆüËÜÅá¿¶¤ëJAL¿·CM¡Ö¤á¤¿¤á¤¿¤Ë¥«¥Ã¥±¥§～¡×¡ÖÀäÂÐÁ°À¤¤Ï·õ¹ë¤À¤Ê¡×¤ÈÈ¿