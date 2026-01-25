この記事をまとめると ■トラックの左ドアの下部には窓がついている ■死角となる左下の安全確認をするために装備されている ■たまにここをドレスアップ目的で塞いでいるドライバーがいるが違反 ドアの下にある窓の用途とは トラックの助手席に小さな窓があることに気が付いた人はいるだろうか？これは安全確認窓と呼ばれるもので、もし高速道路のサービスエリアなどで見る機会があったら、ちらっと観察してみてほしい。実際