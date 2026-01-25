イルカを背に「ＢＥ Ａ ＴＥＡＭ，ＷＩＮ ＩＴ ＡＬＬ 」のシーズンスローガンを掲げる（左から）石田裕、相川監督、度会の横浜ＤｅＮＡナイン＝横浜・八景島シーパラダイス（立石祐志写す）横浜ＤｅＮＡは２５日、横浜市金沢区の「八景島シーパラダイス」で今季のスローガン「ＢＥＡＴＥＡＭ，ＷＩＮＩＴＡＬＬ」を発表した。相川亮二監督（４９）は「１球、１打席、１試合、全てに勝ち続けて、リーグ優勝を勝ち取る