巨人の門脇誠内野手（２５）が２５日、楽天から海外ＦＡ権を行使して巨人に加入した則本昂大投手（３５）の人的補償で楽天に移籍する田中千晴投手（２５）の一面を明かした。２人は２０２２年ドラフトで巨人に入団した同期で同い年。今オフも沖縄で一緒に自主トレを行った仲だ。そんな田中千の好きなところについて門脇は「落ち着いた感じでボケてきたりして、面白いですね。周りを見ているというか。独特だと思っています」と