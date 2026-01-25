第４０回根岸ステークス・Ｇ３（１着馬にフェブラリーＳへの優先出走権）は２月１日、東京競馬場のダート１４００メートルで行われる。外国産馬のウェイワードアクト（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父マクレーンズミュージック）は昨年、東京で２連勝。骨折休養明けだった前走は１４００メートルでの初勝利と、地力強化を感じさせる内容だった。デビュー以来、３着以内を外していない安定感は魅力。重賞初挑戦で好勝負を期待す