◆第６７回花吹雪賞・重賞（１月２５日、佐賀競馬場・ダート１８００メートル、良）３歳牝馬による１１頭立てで行われた地方重賞は、サキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）が単勝１・１倍の断然人気に応えて重賞５連勝を飾った。勝ちタイムは２分０秒５。吉原寛人騎手と４戦ぶりにコンビを組んだサキドリトッケンは道中は後方２番手から進め、３コーナー過ぎから進出を開始。大きく外を回りながら