OKAMOTO’SとKEIJUによる共作曲 「Seasons」が、2月11日（水・祝）に配信リリースされることが決定した。今作は少年時代を同じ場所で過ごした彼らが紡ぐ友情や愛、戻らない時間や淋しさを歌った、まるで懐かしい情景が浮かんでくるようなミドルテンポナンバーに仕上がっている。1月25日（日）にぴあアリーナMMで行われたKEIJU ＜N.I.T.O. TOUR FINAL＞のアンコールでOKAMOTO’Sがゲスト出演し、「Seasons」を初披露。スクリーンに