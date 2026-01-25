俳優の齋藤潤が２５日、都内で声優に挑戦したアニメ映画「迷宮のしおり」（河森正治監督）の公開御礼舞台あいさつに「新しい学校のリーダーズ」のＳＵＺＵＫＡ、寺西拓人らと登壇した。スマートフォンの中に閉じ込められた女子高生・前澤栞（ＳＵＺＵＫＡ）が奮闘する脱出劇。栞のクラスメイト・山田の声を担当した齋藤は現在１８歳。制服姿で登壇して「まだギリギリ高校生の役ができるので、良かったな。唯一、誇れるところで