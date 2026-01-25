24日、名古屋の繁華街にあるインターネットカジノ店が摘発され、店の従業員や客ら10人が逮捕されました。 逮捕されたのは、名古屋市中区錦のインターネットカジノ店「ＢＥＬＬ」の若松勇哉容疑者（27）と店の従業員3人、店にいた20代から40代の客の男6人です。 警察によりますと、若松容疑者と従業員の3人は、パソコンを使って客を相手にバカラ賭博をした疑いが、客の男6人は店で賭博をした疑いがもたれて