FIVE NEW OLDが、3年半ぶりとなるオリジナルアルバム『Feel』を3月25日(水)にリリースすることを発表した。2025年の結成15周年イヤーをベストアルバムリリース＆全国ツアーで走り切り、新章へ突入した彼ら。前作アルバム『Departure : My New Me』(2022年9月発売)から3年半ぶりとなる今作は、結成15周年を終えた彼らが、原点に立ち戻り、改めて自らの音楽ルーツと向き合い、感じたまま「踊れる」をテーマに書き下ろした全編英詞の