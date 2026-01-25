UNISON SQUARE GARDENが1月21日、21stシングル「うるわし／アザレアの風」をリリースした。同シングルよりTVアニメ『うるわしの宵の月』オープニング主題歌「うるわし」のミュージックビデオが公開となった。同楽曲ミュージックビデオの監督を務めたのは、UNISON SQUARE GARDENのミュージックビデオを数多く手がける深津昌和。楽曲の世界観を表現したコラージュと、実写の演奏が合わさったポップでかわいらしい仕上がりだ。映像の