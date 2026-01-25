モーニング娘'26の山粼愛生（めい＝20）が23日、自身のインスタグラムを更新し、上野動物園でパンダを見たことを報告した。 【写真】これが最後かも…上野のパンダさんとギリギリの2ショット 「飯田圭織さんと上野動物園に行ってきた!」と同じ北海道出身でグループOGの飯田圭織(44)との2ショットを掲載。「パンダさんに会えましたレイレイさんもシャオシャオさんも可愛かった」と報告した。 中国に返