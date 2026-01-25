阪神のスタンリー・コンスエグラ外野手（25）が25日、ドミニカ共和国から来日した。25年に入団し今季が2年目。昨季ウエスタン・リーグでは故障の影響もあり、25試合の出場で打率・148、0本塁打、5打点だった。コンスエグラは「1日1日を大切にしながら、結果を意識してプレーし、チームの勝利に貢献できるよう全力で頑張ります。今シーズンも応援よろしくお願いします」とメッセージを寄せた。