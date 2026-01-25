ＭＬＢジャパンの公式インスタグラムが２５日（日本時間）に更新され、ドジャースの大谷翔平投手と真美子夫人の２ショットが投稿された。２人はニューヨークのホテルで行われた全米野球記者協会ニューヨーク支部主催の夕食会に出席。同インスタでは同席したジャッジ、スキーンズ、スクバルら夫妻の２ショットも添え「年間アワードの授賞式！家族とその喜びを分かち合いました」と報告された。大谷はスーツに黒のネクタイ＆シ