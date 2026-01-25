２０年ぶりの新大関優勝を成し遂げた。両国国技館で２５日に行われた大相撲初場所千秋楽で、ウクライナ出身で新大関の安青錦関（２１）（安治川部屋）が連覇を果たした。優勝インタビューでは「先場所とは立場が違い、今まで味わったことがない緊張感があったけど、優勝できて良かった」と喜びを語った。賜杯を受け取る安青錦関の締め込みは、先場所の青色とは違った。１２日目からつけている黒い締め込みは、師匠の安治川親方