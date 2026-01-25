雪が積もる中、福井県知事選の投票所に向かう人たち＝25日午後、福井市25日投開票の福井県知事選は、大雪の中での選挙戦となった。終盤に進むにつれて天候は悪化。県選挙管理委員会は当日の交通障害への懸念から、積極的な期日前投票を呼びかけた。有権者からは「候補者の主張を聞きに行けなかった」などと困惑の声が広がった。「当日は大雪で車の運転ができないかもしれないと思い、急いで来た」。23日、福井市内の期日前投票