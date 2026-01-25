お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、インフルエンザに罹患（りかん）したことを明かした。 井口は「またインフルエンザになってしまいました。ご心配ご迷惑おかけしております。めちゃくちゃ申し訳ない気持ちでいっぱいです！本当にすみません！！！しっかり治して、また頑張ります！」とつづったもの。井口は昨年10月にもインフルエンザに罹患している。井口は24日