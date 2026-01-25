犬の『危険なウンチ』５選 犬のウンチはその日の健康状態を知る手がかりになります。 ここでは、危険なウンチの特徴を紹介するので、下記の特徴がみられたら愛犬の体調をよく観察してください。 1.緑色のウンチ 犬のウンチが普段よりも明らかに緑色っぽい色をしている場合は、腸の中で炎症を引き起こしている可能性があります。 ただし、他に症状が現れていなかったり、次に排泄したウンチが通常の色に戻っている場合は、一