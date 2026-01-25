全国高校スケート・アイスホッケー選手権第３日（２５日・宇都宮市スケートセンターほか＝読売新聞社共催）――フィギュアスケート男子は、ショートプログラム（ＳＰ）首位の中田璃士（りお）（愛知・中京大中京通信制２年）がフリーも１４６・２３点で１位となり、合計２２９・１６点で連覇を果たした。女子はＳＰの最終組が行われ、連覇を狙う島田麻央（同２年）が１位。スピードスケートの女子１５００メートルでは、前日に３