タレントの藤田ニコル（27）が24日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜夜9・00）に出演し、とうとう料理に挑戦したことを明かした。藤田は番組冒頭で「私、時間があったから料理しました！」と報告。「ラジオで、フルーツの皮をむくくらいから挑戦しようって言う話をして、色んなフルーツを切っていましたが…」と言った後「料理できないわけじゃないんだよ、できるけどやってこなかったブランクが長すぎて、ほぼで