師匠も感無量だ。大相撲初場所千秋楽（２５日、東京・両国国技館）、新大関安青錦（２１＝安治川）が幕内熱海富士（２３＝伊勢ヶ浜）との１２勝３敗同士の決定戦を首投げで制し、２場所連続２回目の優勝を果たした。決定戦後、報道陣の取材に応じた師匠の安治川親方（元関脇安美錦）は「（本割の大関）琴桜戦でしっかり集中して取れたのが（良かった）。やってくれたんじゃないですか」と愛弟子をたたえた。新大関の優勝は２