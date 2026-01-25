静岡県高校サッカー新人大会は２５日、草薙陸上競技場などで準々決勝が行われ、ベスト４が決まった。６年ぶりの優勝を目指す藤枝東は、藤枝明誠とのダービーマッチを１―０で制した。３連覇を狙う静岡学園は、浜松東を８―０で下した。常葉大橘は２日連続となったＰＫ戦で東海大静岡翔洋を破った。昨年準優勝の磐田東は、清水桜が丘を３―０で倒した。準決勝は３１日に草薙陸上競技場で行われ、常葉大橘と藤枝東、磐田東