ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人が２５日、都内で声優に挑戦したアニメ映画「迷宮のしおり」（河森正治監督）の公開御礼舞台あいさつに「新しい学校のリーダーズ」のＳＵＺＵＫＡ、齋藤潤らと登壇した。スマートフォンの中に閉じ込められた女子高生・前澤栞（ＳＵＺＵＫＡ）が奮闘する脱出劇。寺西はスマホと人間の脳をつなぐ研究者であり、若き天才起業家の架神傑の声を担当した。齋藤とは気心が知れた間柄。齋藤から「もしよろ