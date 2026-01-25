ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３１）が２５日、都内で行われたアニメ映画「迷宮のしおり」の公開御礼舞台あいさつに俳優の齋藤潤（１８）、新しい学校のリーダーズのＳＵＺＵＫＡ（２４）らと登壇した。スマートフォンの世界に迷い込んだ女子高生を描いた作品で、天才起業家・架神傑を演じた寺西は、役柄と同じく全身赤のジャージー姿で登場。学生服の齋藤、ＳＵＺＵＫＡと違い、奇抜な格好に会場のファンから悲鳴と歓声が上が