家事をしない日があってもいい。たしかにその通りですが、料理は例外ではないでしょうか。手抜きはできるけれど、それでも食べなくては生きていけません。「なにが食べたい？」と尋ねると、毎回必ず「なんでもいい」フルタイム勤務で残業もあるという、多忙な投稿者さん。食べ盛りの小学生のお子さんと旦那さんのため食事を作る日々に疲れ果てた。そんな投稿がママスタコミュニティにあがりました。『ファストフードで済ませる日も