きょう（２０２６年１月２５日）の札幌市内は雪雲が流れ込んだ影響で大雪となり、1月としては21年ぶりに1メートルを超える積雪を観測しました。バスやJRでは運休が相次ぎ、交通網に影響が出ています。（２５日）正午ごろの札幌市北区の様子です。雪が降り続けて視界が非常に悪くなっています。きょう（２５日）の道内は札幌を中心に雪雲が流れこみ大雪となりました。(阿部記者)「歩道は私の足が埋まるくらい雪が積もっていて