【香港共同】香港の旅行代理店が、政府当局によって上映禁止にされた映画の鑑賞を組み込んだ台湾ツアーの企画から撤退した。営業許可の取り消しを懸念したという。代理店とは別のツアー主催者側が「香港では上映できない」と宣伝しており、当局を刺激すると判断したとみられる。香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストが25日までに報じた。映画は2019年の香港反政府デモを追ったドキュメンタリー映画「時代革命」の監督