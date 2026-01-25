渡具知武豊氏任期満了に伴う沖縄県名護市長選が25日投開票され、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設を推進する高市政権の支援を受けた現職渡具知武豊氏（64）＝自民、維新、国民、公明推薦＝が3選を確実にした。移設に反対する勢力「オール沖縄」が推す元市議翁長久美子氏（69）＝共産、立民、社民、沖縄社大推薦＝ら新人2人を破った。いずれも無所属。渡具知氏3選を受け、政府・自民党は移設計画をさらに推し進