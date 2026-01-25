＜大相撲初場所＞◇千秋楽◇25日◇東京・両国国技館【映像】驚くべき顔の小ささ…20歳力士“驚異の全身ショット”身長189センチ・20歳力士が土俵に登場すると、衝撃の“異次元スタイル”に「驚くべき顔の小ささ…」などと驚嘆の声が寄せられた。巨漢が集う角界。力士の体型は、丸々と太りお腹が出ている「アンコ型」と、細身で筋肉質の「ソップ型」の2種類に分けられる。そんな中、幕下の取組で異彩を放つ“異次元スタイル”