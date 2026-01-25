モデルでタレントの大河内志保さん（54）が2026年1月9日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートとロングブーツを合わせたコーデを披露した。「心の感じたまま自分軸で生きる」大河内さんは新年のあいさつを添えて、近況を報告。「少しずつ平常運転に」といい、「お正月はお節作りしたり 初詣に行ったり 『タンとヒレ肉』だけというめちゃくちゃ柔らかくて美味しい焼肉屋さんで素晴らしい方々とパワフルチャージな新年会 初競