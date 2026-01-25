鹿児島県徳之島の海で、25日午前、マリンスポーツをしていたとみられる60代の男性が海にうつ伏せの状態で浮いているのが見つかり、死亡が確認されました。 徳之島警察署によりますと、徳之島町下久志（しもくし）海岸で、25日午前11時ごろ、「人が溺れている」と近くにいた人から119番通報がありました。 消防が、海に浮いていた徳之島町亀津の自営業・堀部恒美（ほりべ・つねよし）さん（68）を救助し、病院に搬送しまし