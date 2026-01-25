ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、お金と暮らしに関するお役立ちコラム。今回は、ゲーム感覚でお金が貯まる習慣「ノーマネーデー」を紹介します。※写真はイメージです物価高が続いている日本。食料品や日用品などをまとめ買いしたときに、「えっ!? こんなに高いの!?」と、その合計金額に愕然としてしまう人も多いのではないでしょうか。「さすがに節約や貯金を意識し始めないと……」という問題意