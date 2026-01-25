プロ野球・楽天の前田健太投手（３７）が２５日、大阪・南堺警察署の一日警察署長を務め、「交通安全啓発キャンペーン」に参加した。前田健は警察官の制服を身にまとって登場。４月から始まる自転車の交通違反での青切符制度の周知や、自転車利用でのヘルメット着用について、集まった約３００人に呼びかけた。「ルールを守ることで自分自身を守ることにもなるし、身近な人や友人も交通ルールを守らないと悲しませてしまうこと