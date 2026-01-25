◆全日本プロレス「ニューイヤーウォーズ２０２６」（千葉・幕張メッセ国際展示場ホール４）全日本プロレスは２５日、幕張メッセ国際展示場ホール４大会で「ニューイヤーウォーズ２０２６」を開催した。セミファイナルで世界ジュニアヘビー級王者・青柳亮生が立花誠吾と５度目の防衛戦を行った。両者が持てる技のすべてをぶつけ合った２５分を超える熱闘は、立花がヤンキーハンマーで青柳亮から３カウントを奪い劇的な