◆大相撲初場所千秋楽（２５日、東京。両国国技館）西前頭４枚目・熱海富士が静岡県出身力士として初めての賜杯を逃した。本割で西前頭１６枚目・欧勝海を寄り切ったが、３敗同士の優勝決定戦で新大関・安青錦に首投げで屈した。自己最多の１２勝を挙げ、３度目の敢闘賞を受賞。来場所は同県勢として戦後初の新三役が濃厚となった。熱海富士は、Ｖ逸の悔しさから顔をくしゃくしゃにして、支度部屋に戻った。「優勝！優勝、優