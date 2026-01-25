フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２４日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「プロ野球開幕ＳＰどこよりも早い順位予想」。西山秀二氏、岡崎郁氏、谷繁元信氏、五十嵐亮太氏、鳥谷敬氏、福留孝介氏ら球界の有名ＯＢをゲストに迎えた。開幕戦のことが話題になると、長年、広島の正捕手として活躍した西山氏は「忘れられない宮沢りえ記念日」として、女優・宮沢りえが開幕戦の始球式