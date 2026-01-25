1月25日（現地時間24日、日付は以下同）。NBAは、2月16日にロサンゼルス・クリッパーズのホームアリーナ、インテュイット・ドームで開催される「NBAオールスターゲーム2026」で、デトロイト・ピストンズのJB・ビッカースタッフHC（ヘッドコーチ）が指揮を執ることが決まったと発表した。 この日イースタン・カンファレンス2位のボストン・セルティックスが、