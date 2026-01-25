UNISON SQUARE GARDENが、1月21日にリリースした21stシングル『うるわし／アザレアの風』より「うるわし」のMVを公開した。 （関連：Mr.Children、UNISON SQUARE GARDEN、幾田りら、EXO、STARGLOW、Reol……注目新譜6作をレビュー） 同楽曲は、1月から放送されているTVアニメ『うるわしの宵の月』（TBS系）のオープニング主題歌。MVはUNISON SQUARE GARDENのMVを数多く手がける深津昌和が監督を務め、楽曲