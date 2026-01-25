座り込んでいる理由▶▶この作品を最初から読む2匹の拾い猫が暮らすおうちに、新たにオスの子猫がやってきた！日々の忙しさを忘れさせてくれるような4コマ漫画『拾い猫のモチャ』。猫あるある満載の本作は、SNSでも多くのファンを虜にしています。オスの三毛猫・モチャと、真っ白なメス猫・ミルク。そこへ新たに仲間入りしたのがオスの子猫・ノリ吉！ 食事中のお父さんの邪魔をしたり、ちょっと手荒な方法でお母さんを起