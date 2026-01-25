今回のDASH海岸は超大物クエスト！そのターゲットは、東京湾に潜むという危険なモンスター。それが、触れるだけで切れるほどの鋭い牙を持ち、メートル超えの大きさにもなることから“ドラゴン"とも呼ばれる東京湾のヌシ。城島、シンタロー、桝、木村のパーティは、横須賀・鴨居の老舗船宿の五郎丸のドラゴンハンター・福本船長を仲間に、潮の流れで東京湾の豊かな栄養がぶつかり、エサとなる小魚が集まるポイント“ドラゴン交差点"