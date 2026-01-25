「撮影のためにどこかの部位を絞ったりはしません。じつはもともと小食で、たくさん食べないとむしろガリガリになっちゃうんです（笑）。自信のあるボディパーツですか?お尻はよく褒められますね。なので、私服でもお尻がきれいに見えるようタイトなボトムスを選ぶことが多いです」SNSにアップした美尻ショットが話題を呼んだフィットネストレーナー・Sakura。そんな彼女にバズる方法を聞いた。「偶然私の投稿を見てくださった