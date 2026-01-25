お嬢様大学4年生の小野たまり。私生活もさぞかし華やかなのかと思いきや……。「中身はお嬢様じゃないです。母と築53年のマンションに住み、通学時間が片道2時間。学費は奨学金で、入学金も母にローンを組んでもらい、いまだに返済してもらっている状態なので『お嬢様大学に通う貧乏学生』が正しいですね（笑）」少し緊張した表情もあったが、圧倒的なプロポーションを披露。「正直、胸が大きいことがコンプレックスでした。高校