沖縄県名護市長選は２５日、投開票され、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古への移設を推進する自民党などの支援を受けた現職の渡具知武豊氏（６４）（無＝自民・維新・国民・公明推薦）が新人２氏を抑え、３選を確実にした。移設に反対する玉城デニー知事ら「オール沖縄」勢力は、新人で前市議の翁長久美子氏（６９）（無＝立民・共産・社民推薦）を推したが、及ばなかった。沖縄県は今年、知事選や那覇市長選など