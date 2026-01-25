大谷の夕食会出席は2024年オフ以来ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する「夕食会」に出席した。真美子夫人も同席し、ともに“ブラックコーデ”で登場。2分19秒の英語スピーチでは、あるワードを4回繰り返し、自身の感謝を示す場面があった。大谷は昨年に3年連続4度目のMVPを受賞した。夕食会には2024年オフ以来の参加。前回はロサンゼルス市内での山火事な