グラビアアイドルの能美真奈が、20日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）2026年1月27号の人気コーナー「グラビアン魂」に登場した。 【写真】「ぷにたん」が魅せる自慢の“ぷにぷに"ボディ 愛称は「ぷにたん」で、グラビアンたちの大好きな「見る者を幸せにするボディ」の持ち主。ベッドに座って妖しげな表情だったり、大胆に横たわったりと、ぷにぷにした自慢のド迫力ボディからは匂い立つようなオトナの魅力が漂って