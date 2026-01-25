「これから一生懸命に頑張って、もっともっと青鳥（せいちょう）が成長できるように」選手たちを前に、そう言ったのは青鳥特別支援（西東京）ベースボール部の久保田浩司監督（６０）だ。２４日、同部は横浜市内で２０２３年夏の甲子園を制した慶応（神奈川）と、知的障害を持つ中高生の硬式野球挑戦を支援する「甲子園夢プロジェクト」の選手２５人と合同練習会を実施。全行程終了後に、久保田監督が語ったのが冒頭の発言だっ